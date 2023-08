Séparation des siamoises Adama et Awa Ndiaye : Pr. Gabriel Ngom et la Directrice du CHNE d’Albert Royer, font le point Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2023 à 20:52 | | 0 commentaire(s)| L'opération des soeurs siamoises, Adama et Awa Ndiaye, a été reussie avec brio, ce 9 août 2023. Professeur Gabriel Ngom, chef du service de chirurgie pédiatrique et la directrice du CHNE Albert Royer, ont rencontré la presse ce lundi, pour faire le point sur la séparation des siamoises, Adama et Awa Ndiaye. Ils ont parlé de l'intervention, en particulier de la période post-opératoire, de la date de sortie de l'hôpital, du suivi, entre autres. L’opération, disent-ils, n'était pas sans difficultés. Puisque, les soeurs étaient jointes au sternum et au foie.



Accueil Envoyer à un ami Partager