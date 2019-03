Septennat de Macky Sall : le gouvernement passe de 25 à 39 membres, 73 ministres et 3 PM utilisés Au cours de son septennat Macky Sall, 73 ministres ont défilé dans les différents gouvernements, dirigés par 3 Premiers ministres.

Jeudi 28 Mars 2019

Si le premier gouvernement sous l’ère Macky Sall dirigé par Abdoul Mbaye avait compté 25 ministres, comme promis par Macky Sall. Un gouvernement qui restera en place jusqu’en octobre 2012, avant un premier remaniement qui verra 7 de ces ministres quitter le gouvernement, pendant que 12 nouveaux ministres faisaient leur entrée dans l’attelage gouvernemental.



Un gouvernement qui restera en poste jusu’au 1er septembre 2013. Aminat Touré, jusque-là Garde des Sceaux, sera nommée Premier ministre et désignera 31 ministres et un ministre délégué.



Aminata Touré quittera ses fonctions en juillet 2014 pour laisser la place à Mahammed Boun Abdallah Dionne. Son gouvernement sera composé de 39 membres, dont 30 ministres, 3 ministres délégués, et 6 secrétaires d’Etat.

