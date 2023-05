Serie A : Boulaye Dia frappe fort avec un triplé face à la Fiorentina ! Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2023 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

Boulaye Dia (26 ans) vient d’inscrire son 5ème but en trois matches. L’attaquant de la Salernitana a surtout signé son 15ème but dans le championnat italien qu’il n’a pas fini de survoler. Après avoir ouvert le score dès la 10ème minute de la partie qui les opposait à la Fiorentina, le sénégalais a remis le couvert à la 59ème puis à la 81ème minute sur penalty. Néanmoins, son équipe finira par concéder le match nul (3-3) à l’issue de cette prolifique 33ème journée de Serie A. Boulaye Dia a fini de se positionner comme le meilleur buteur du club en championnat, sur une saison (15 buts et 6 passes décisives en 30 matches dont 24 titularisations.) C'est tout simplement une saison record pour le champion d’Afrique !

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Serie-A-Boulaye-Dia-frap...

Accueil Envoyer à un ami Partager