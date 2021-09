Série « Sakho et Mangane »: Le producteur sénégalais Mass Seck débouté devant Canal+

Le tribunal en a fait de même avec les sociétés Canal+ et Keewu Productions. Ce, en ce qui concerne leurs demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives et mal-fondées.



D’après « Libération », « Sakho et Mangane » est une série bien ancrée dans les réalités africaines. À Dakar, Souleymane Sakho et Basile Mangane forment un duo de policiers aux caractères opposés et aux méthodes radicalement différentes.



Sous les ordres de Mama Ba, nouvellement nommée, le commandant Sakho en impose. Brillant, mystérieux, c’est un vieux loup solitaire, qui cache de lourds secrets. Mais le voilà bien contrarié, déjà dans son ascension professionnelle. Mais aussi, dans sa liberté d’enquêteur. Puisqu’il doit travailler avec le lieutenant Basile Mangane, un jeune inspecteur fougueux.



Ce tandem de flics de choc va enquêter sur une série de crimes de plus en plus étranges, flirtant avec le paranormal et le mysticisme. Mais n’ayez crainte, il ne s’agit pas de magie noire, et encore moins de sorcellerie !