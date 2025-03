Série d’agressions au mur de la LGI MBAO : La police démantèle une bande de conducteurs de motos Dans la nuit du 27 au 28 février 2025, les limiers du commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao ont interpellé à Sicap Mbao une bande d'agresseurs constituée de sept individus. Il s’agit de M. Sow (né en 2006), C. Guèye (né en 2000), des conducteurs de motos A. Ly (né en 2003), O. Ba (né en 2005) et D. Sidibé (né en 2004), du marchand A. Diop (né en 2007) et du tôlier F. Fall (né en 2006).

Selon les infos du quotidien EnQuête, les susnommés, tous domiciliés entre Yeumbeul et Boune, ont investi en bande organisée le long du mur de la Légion de la gendarmerie de Mbao (LGI), une zone mal éclairée, en passant par Sicap-Mbao. Ils étaient armés de tessons de bouteille, d'armes blanches et de bâtons, détroussant tout passant qui croisait leur chemin.



C'est ainsi que les éléments de la brigade de recherches, en patrouille, ont rencontré aux environs de 3 heures du matin une dame qui les a informés de sa mésaventure avec cette bande de malfrats, qui l’a dépossédée de son téléphone portable sous la menace d'un tesson de bouteille. Immédiatement, les agents se sont rendus sur l'itinéraire des agresseurs.



D’après le journal, en apercevant les policiers, la bande a pris la fuite, entraînant une course-poursuite qui a permis l'interpellation des deux premiers, à savoir M. Sow et C. Guèye. Conduits dans les locaux du commissariat, ils n’ont pas tardé à dénoncer leur acolyte habitant à Yeumbeul Comico et Boune.



Ainsi, un ordre a été donné, selon toujours les informations du journal, aux éléments de la brigade de recherches pour leur interpellation. C'est dans ce contexte que les cinq derniers nommés ont été conduits au service. Lors de leurs auditions, les interpellés ont reconnu les faits. En outre, renseignent nos interlocuteurs, ils ont déclaré qu'il y a trois autres complices en fuite, dont le chef de gang qui aurait emporté le téléphone volé.



Tous ont été placés sous le régime de la garde à vue pour association de malfaiteurs, vols avec violence commis la nuit en réunion et détention illégale d'armes (couteaux, tessons de bouteille et bâton). Concernant le reste de la bande, les investigations se poursuivent, et leur interpellation n’est plus qu’une question d’heures, assurent les sources de EnQuête



