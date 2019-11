Série de vols au Port de Dakar : Ababacar Sadikh Bèye dément et annonce une plainte contre X Le Directeur général du Port de Dakar, a démenti les informations véhiculées par des vidéos devenues virales, faisant état de cas de vols au Port. Invité de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, Ababacar Sadikh Bèye a démenti ces informations et annoncé une plainte contre X.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019

« C’est complètement un non sens. La seule chose qui est vraie dans ces vidéos, c’est qu’une des personnes parle Wolof. Le lieu et les circonstances ne sont pas le Port de Dakar. Je peux vous garantir qu’il ne s’agit pas du Port de Dakar », a déclaré le Dg du Port.

Et de poursuivre, « entre les deux vidéos, il ne s’est pas passé beaucoup de temps. Nous allons porter plainte contre X, parce que nous sommes dans un environnement de concurrence. Et il y a des risques de perte de compétitivité. C’est un problème très sérieux parce que cela touche l’économie du Sénégal ».



