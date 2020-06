Séries de braquages à Louga: 2 véhicules de services volés en plein couvre-feu Des confinés à Louga et à Kebemer sont victimes de braquages nocturnes constatés depuis près de 3 mois. Les malfrats, des gangs organisés et bien armés s'attaquent à leurs cibles en emportant des butins composés notamment d'argent, de bétails. Mais les vols les plus spectaculaires font état de véhicule de service.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Déjà, au mois de mars dernier, un paisible marabout bien connu dans son quartier a été trouvé mort au seuil de sa maison à jam Wélly (commune de Nguidille). Son voisin avait garé le véhicule du conseil départemental retrouvé vandalisé à quelques mètres des lieux du drame. Ce qui avait laissé supposer que le malheureux était témoins d'actes compromettants.



Quelques jours après, un autre véhicule pick-up qui simulait une patrouille dans la zone de sagatta (département de Kébémer) a été signalée aux gendarmes qui étaient arrivés à pister les voleurs et à immobiliser le dit véhicule rempli de diverses marchandises dérobées.



Le même scénario s'était répété à médina Salam (commune de Louga). Un agent administratif de l'inspection d'académie avait sauvé sa vie et celle de sa famille en remettant les clés aux braqueurs lourdement armés. Ce fait divers continue de défrayer la chronique locale.



Mais dans la nuit du 04 au 05 juin 2020, une autre scène s'est déroulée à Louga au quartier montagne extension (à proximité du nouveau lycée). Leyty Samb, bien connu dans le milieu politique à Louga, déplore la disparition de son auto emportée par des bandits encagoulés qui ont tiré des coups de sommation pour apeurer le voisinage. Tout le monde s'était terré ce qui avait facilité la stratégie des voyous.



Une plainte a été déposée par ce postier qui avait préféré fuir pour échapper aux balles qui avaient finalement réveillé le quartier en plein couvre-feu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos