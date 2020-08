Sérieusement touchée par la COVID-19: Kolda, sans unité de réanimation, se tourne vers Vélingara et Tambacounda Le Fouladou est sérieusement infecté par la pandémie du coronavirus. La région de Kolda compte, à la date d’hier, 131 cas positifs à la Covid-19, d’après le médecin-chef de la région médicale, Dr. Yaya Baldé. Pourtant, le Centre de Traitement des Epidémies (CTE) logé à l’hôpital régional de Kolda, ne dispose pas d’unité de réanimation.

Le personnel de santé de Kolda n’est pas épargné par la maladie, D’après le quotidien « L’As », et selon Dr. Baldé, 20 agents de santé sont testés positifs depuis le début de la pandémie. Mais sur les 131 cas de la région, le gros lot vient du département de Vélingara avec notamment, le foyer qui s’était constitué à un certain moment à Médina Gounass.



De son côté, le département de Vélingara a enregistré 81 cas positifs à la covid-19 et 50 cas pour la commune Kolda dont 16 cas issus de la transmission communautaire. La région a également enregistré 7 décès et 9 cas graves.



Mais le Centre de Traitement des Epidémies (CTE) logé à l’hôpital régional de Kolda ne dispose pas d’unité de réanimation pour la prise en charge des cas graves. Vélingara est mieux loti que Kolda.



Aussi, les cas graves sont-ils évacués à Vélingara ou à Tambacounda, informe Dr. Yaya Baldé.



