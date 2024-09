Serigne Abo Mbacké Thiam, Pds: « Je ne serai jamais candidat aux législatives, dans le cadre d'une alliance avec l'APR »

Le député Serigne Abo Mbacké Thiam, en tant que militant fait partie des réfractaires suite à l’alliance constatée entre le Pds et l’Apr. « Comment justifier une alliance avec un parti qui , au cours des dernières années, a déployé tant d'efforts pour fragiliser notre parti et limiter son influence? » se demande le responsable politique du Pds à Grand Yoff qui donne ses raisons: «







Je n'oublie pas les tentatives répétées de l'APR pour marginaliser le PDS, et je ne peux en aucun cas cautionner une démarche qui irait à l'encontre de tout ce pour quoi nous nous sommes battus. Depuis son passage au pouvoir, l'APR n'a eu de cesse de marginaliser et persécuter le PDS, privant notre parti de ses droits, persécutant ses membres et chercha à étouffer toute opposition ». De plus, il rappelle que son engagement au sein du PDS est guidé par des convictions profondes, bâties sur des valeurs de droiture et de constance. « C'est une vision qui me pousse à défendre avec intégrité les principes qui nous sont chers et à rester fidèle aux aspirations de notre parti et de notre peuple ». Jamais, dira Serigne Abo Mbacké Thiam, « il ne reniera ces valeurs pour un quelconque compromis ».







Enfin, Serigne Abo Mbacké Thiam se veut clair : « je ne serai jamais candidat aux législatives dans le cadre d'une alliance avec l'APR. Je continuerai à défendre les principes auxquels je crois, avec la même détermination et le même engagement qui ont toujours guidé mon action politique et mon engagement au sein du PDS ».

Source : https://www.dakaractu.com/Serigne-Abo-Mbacke-Thiam...