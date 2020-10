Serigne Babacar Sy Mansour, la posture responsable (Par Cheikh Ahmed Tidiane Dieng) Connu pour son attachement profond à la charia et à la Sunna prophétique, Serigne Babacar Sy Mansour n’en demeure pas moins un homme de son temps, ouvert au monde et qui sait prendre les bonnes décisions.



Sa sérénité à toute épreuve couplée à son esprit éclairé, lui permettent de faire face à n’importe quelle situation.



Ouvert d’esprit, l’homme ne prend jamais de décision sans au préalable en discuter avec qui de droit. Cette rencontre du dimanche dernier avec les petits-fils d’El Hadj Malick Sy, en est une parfaite illustration. Une manière de faire pas du tout nouvelle chez lui, qui en plus de renforcer la cohésion familiale, lui permet également de se conformer à ce verset coranique, dans lequel Dieu demande au prophète Mouhamed PSL de se concerter avec son entourage avant de prendre d’importantes décisions, « wa shawirhoum fil oumri ». S3 V159.



De cette concertation, est née la décision d’organiser le Gamou de cette année autrement. Le discours plein de clarté de Serigne Babacar Sy Abdou aujourd’hui, est venu démontrer la pertinence et l’efficience d’une telle décision.



Cette décision, loin d’être une surprise pour les disciples avertis de la Hadara, est une suite logique des évènements qui se sont déroulés jusqu’ici. Qui plus est, entre en parfaite synergie avec celles prises depuis les premiers cas notés du coronavirus au Sénégal.



Ainsi, en analysant la posture du khalif Serigne Babacar Sy Mansour, trois mots me viennent à l’esprit pour : Cohérence, Constance et Courage.



Cohérence : Parce qu’en décidant de la fermeture des mosquées et autres écoles coraniques et l’arrêt des activités de la Hadara le 14 mars dernier, le khalif faisait non seulement montre d’un sens aigü de la responsabilité mais également, affichait son respect scrupuleux aux préceptes de l’Islam. Ces règles, dont je vous ferai l’économie, car largement expliquées et explicitées avant et aujourd’hui par des sommités intellectuelles de l’Islam d’ici et d’ailleurs, commandent le confinement en période de pandémie mais aussi et surtout, la fermeture de tout lieu susceptible de regrouper des personnes.



Alors, fermer les mosquées, lieu d’exécution de nos prières quotidiennes pour éviter la propagation du virus et demander leur ouverture pour le Gamou ,serait aujourd’hui difficilement explicable. Ailleurs, on a pu voir la Mecque fermer la Kaaba et réduire au strict minimum la tenue du hadj. Même son de cloche à Fez, où la Zawiya Seydina Cheikh a depuis lors fermé ses portes. Pour un disciple Tidiane, difficile de trouver meilleurs exemples. De ce fait, on peut dire sans risque de nous tromper, que la décision d’aujourd’hui est crédible et cohérente.



Constance : « Aux mêmes causes, les mêmes effets » a-t-on l’habitude de dire.

En se retrouvant avec 24 cas de coronavirus dans tout le territoire sénégalais au soir du 14 mars dernier, le khalif, prenant la pleine mesure de la pandémie et sentant sa progression vertigineuse dans le pays, avait décidé de l’arrêt des activités, annulant de facto la Ziar Générale, deuxième plus grand évènement dans l’organigramme de Tivaouane, qui allait se dérouler le lendemain.



Ce même principe a prévalu après pour la Leylatul Qadri, la Korité, la Tabaski, la Ziar du lendemain de la Tamxarit communément appelée Achoura et aujourd’hui, pour le Maouloud. Quoi de plus normal, quoi de plus logique quand on sait que le nombre de cas est actuellement le même (24) qu’au jour du 14. Une tendance baissière est certes notée depuis quelques semaines, mais une seconde vague n’est jamais à exclure. Appréciant à sa juste valeur cette pandémie, ainsi que son caractère destructeur, le khalif continue dans sa logique de ne céder aucune parcelle de terrain au virus.

