Serigne Bass Abdou Kadre : «Prendre les pirogues est synonyme de suicide»

Dimanche 15 Novembre 2020

Serigne Bass Abdou Khadre s'est exprimé sur la question de l’émigration clandestine. D'après le porte-parole du khalife générale des mourides, prendre les pirogues pour aller à l’Occident malgré les risques est synonyme de suicide.



«Le khalife exhorte aux fidèles mourides de mettre fin à ce suicide collectif. L’émigration en tant que telle est reconnue par l’islam, mais quand elle met en péril la vie, elle est rejetée par la religion. Serigne Mountakha Mbacké demande à toute la communauté mouride de réunir les conditions nécessaires pour aller en Europe», a déclaré le guide religieux.



Et d’ajouter : «le khalife regrette tous les morts et présente ses condoléances aux familles éplorées. Il exhorte tous les citoyens, tous les musulmans et particulièrement les disciples Mourides de ne plus prendre les pirogues s’ils se réclament mourides et disciples de Serigne Touba. Car l’Islam bannit le suicide»

