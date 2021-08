Serigne Cheikh Dieumb Fall rappelé à Dieu: Abdoulaye Wilane lui rend hommage La Communauté Mouride en deuil, Serigne Cheikh Dieumb Fall Khalif Général des Baye Fall. Le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane lui rend hommage.

L'unique est parti après avoir marqué son temps, laissé des traces et des marques ! Serigne cheikh Djeumb qui a trouvé Serigne Bamba sur terre, a contribué activement et physiquement à la réalisation de la grande mosquée de Touba s’en est allé.



Témoin et acteur agissant, il pourra faire un compte rendu, un rapport fidèle par ce qu'exhaustif de ce qui a été fait dans le Mouridisme au moins depuis 1925. Nous présentons nos condoléances émues au Khalif général des Mourides , notre guide Al Mountaqa.



Union de prières avec tous les croyants et Mbok Talibés pour le repos de son âme et son acceptation par Allahou SWT au Paradis. Bon repos à Barzaq Rassoul FAĹL.



Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine

