Serigne Cheikh Mbacké Baly, fils du khalife des mourides: « il n’y a aucun contact téléphonique entre mon père et le président Sall »

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Le fils du chef de la communauté mouride dément avec vigueur, toute relation téléphonique entre Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et Macky Sall.



Serigne Cheikh Baly évoque avec insistance le contexte particulier et très sensible, où tous les yeux sont rivés sur la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 24 février dernier. « J’ignore l’origine d’une telle information, mais je vous assure que ce n’est pas fondé, c’est archi faux. Je tenais à rappeler que Serigne Mountakha n’est ni de près ni de loin mêlé à la chose politique. Il est du côté des populations, son choix, c’est le choix des Sénégalais », précise-t-il.











L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos