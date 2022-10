Serigne Khadim Lo Gaydel sur la vie du Prophète (PSL) et définit les critères d'un bon musulman Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 06:02 | | 1 commentaire(s)| Sous la pluie, les fidèles talibés ont accueilli leur guide religieux pour la 27ème édition de la commémoration du Mawli Naby. En grand boubou blanc et bonnet marron, aux côtés de Me Madické Niang et d’autres chefs religieux, Serigne Khadim Lo Gaydel est revenu sur le sens du Mawlid et a retracé la vie du Prophète Mouhamed PSL qui s’est battu par la grâce de Dieu, pour l’Islam. Dans ses propos, le chef religieux a invité ses disciples à respecter les critères d’un bon musulman…



Mounirou MBENGUE



Accueil Envoyer à un ami Partager