Serigne Maï Seck, Président Ligue Basket-ball de Diourbel: « La FSBB n'a pas le droit d'organiser une Assemblée générale d'une ligue, tant qu'elle n'est pas dissoute »

Le président de la Ligue de Basket-ball de Diourbel Serigne Maï Seck, en point de presse, a indiqué que la Fédération sénégalaise de basket-ball n'a pas le droit d'organiser une Assemblée générale d'une ligue, tant qu'elle n'est pas dissoute.



Cette décision fait suite à des manoeuvres et des orchestrations pour installer une inconnue à la tête de la la ligue de Diourbel. Les contestataires exigent du respect des règles et un arrêt du « forcing ». Suivant ce combat, ils interpellent toutes les autorités compétentes à réagir à temps. Ils interpellent également le CNOSS, le Ministère des Sports et le Procureur. En plus de ces interpellations, Serigne Maï Seck et ses compagnons comptent saisir d'une plainte, le Tribunal arbitral.



Ainsi, Serigne Maï Seck et ses camarades lancent un appel à toutes les ligues de basket, à prendre leurs dispositions pour faire face à ce coup de force de ladite fédération.