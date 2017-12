Serigne Mamoune NIASSE : un «soufi politique de référence»

Serigne Mamoune NIASSE était un homme multidimensionnel. Sa première casquette était celle politique.



Très tôt sur recommandation de son père Baye NIASSE a eu à militer au mouvement de la jeunesse pour le parti socialiste (Mjps). Après le Mjps, il a intégré le Comité central. Il est membre fondateur du Pds depuis le congrès de 1974. C’était le congrès de lancement de l’implantation du Parti démocratique. Après le Pds, sur pression de ses parents, il est revenu au Ps. Mais il va démissionner après le congrès sans débat. Il va être l’un des premiers dans le lancement ou la création du parti Afp sur la déclaration du 16 juin 1999. Il a eu à occuper différentes fonctions au niveau de l’Afp. C’est lui-même qui était le bailleur principal du congrès de lancement en 2003 à Kaolack de l’Alliance des forces de progrès (Afp). Il a été coordonnateur national de la zone centre : Kaolack, Diourbel… Il y a eu quelques tâtonnements avec la Direction de l’Afp avec des désaccords avec Moustapha Niasse. Il a préféré gérer ses activités et créer son propre parti qui s’appelle le Rassemblement pour le peuple (Rp). C’était en 2003 à Diourbel. Il a eu à occuper des postes politiques comme vice-président du Sénat et en même ministre d’Etat auprès du président de la République sous Wade. Serigne Mamoune NIASSE était également un homme d’affaires et un médiateur social qui s’est beaucoup impliqué dans la résolution de conflit. En atteste son implication dans les événements de 1989 impliquant le Sénégal à la Mauritanie. Il a même été décoré dans ce cadre par les Nations-unies parce c’était une personne de paix. Son humanisme était connu de tout le monde. Ainsi se résume la vie et l’œuvre du disparu, telle que retracées par Guedel Mbodj, chargé de communication de la semaine culturelle de la Feyda dédiée à Serigne Mamoune NIASSE .











Magib GAYE



walf groupe