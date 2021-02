Serigne Mansour Niasse raconté par ses parents et talibés ( Paix à son âme ) Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 07:59 | | 0 commentaire(s)| Après le mini documentaire sur la localité de Djilékhar dans la commune de Ndiendieng fondée et couvée par Premier serviteur du Parti pour le Rassemblement du Peuple (Rp) et fils de Serigne Mamour Niass, Serigne Mansour Niasse, découvrez à travers ce documentaire de Leral.net inédit à Médina Baye, Serigne Mansour Niasse raconté par sa femme, ses parents et talibés.





