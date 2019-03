Serigne Mbacké Ndiaye : « Que l’opposition ne participe pas au dialogue n’empêchera pas Macky Sall de gouverner » Serigne Mbacké Ndiaye est convaincu que le dialogue national lancé par le Président Macky Sall est une nécessité. Pour l’ancien porte-parole du Président Wade, il faudra mettre les formes dans ce dialogue, se félicitant de l’idée du chef de l’Etat de convier les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2019 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Il a estimé dans l’émission "Remue-ménage", qu’il faudra en plus convier naturellement les candidats à la dernière élection présidentielle, associer la classe politique d’une manière générale et tous les autres acteurs, en dehors de l’espace politique.



Toutefois, prévient Serigne Mbacké Ndiaye, « appeler au dialogue ne veut pas dire que si vous ne dialoguez pas avec moi, je ne gouverne pas ». Dans tous les cas, soutient-il, il appartiendra à « Macky Sall de définir les formes du dialogue ».

