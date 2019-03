Serigne Mbaye Sy Mansour : "Macky Sall a été choisi par Dieu, personne n’y peut rien"

Lundi 18 Mars 2019

Serigne Mbaye Sy Mansour s’est prononcé hier sur la réélection de Macky Sall, lors de la cérémonie officielle de la 89e ziarra annuelle de Tivaouane. Le Khalife des tidiane a affirmé avoir prédit un second mandat pour le Président Sall. « Idrissa (disciple tidiane) avait dit à Macky Sall dans une salle de l’auditorium, qu’il allait avoir 20 mandats. Macky Sall a ri et s’est tourné vers moi pour me dire que 20 mandats ce serait trop. Je lui ai dit d’enlever le 0. Ce qui ferai 2 mandats », a-t-il rappelé à la délégation gouvernementale conduite par le Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall.



D’après L’Observateur qui rapporte ses propos, le Khalife a exhorté les opposants à accepter la victoire de Macky Sall qu' selon lui, est un décret divin. « Macky Sall a été choisi par Dieu. On n’y peut rien. Acceptons le décret divin », a-t-il conseillé. Non sans noter que malgré les remous, il n’y aura que la paix au Sénégal. « Entre le 14 février et le 24 février, les gens avaient pensé que le Sénégal allait imploser. Mais la présidentielle s’est déroulée sans heurts. Il n’y a pas eu de contestations ni de recours. D’ailleurs, tout candidat qui allait faire un recours, risquait de subir l’humiliation parce qu’on ne peut pas remettre en cause la volonté de Dieu », a-t-il ajouté.



