Serigne Mbaye Sy Mansour: "N’acceptez jamais qu'on utilise les confréries comme arme..."

Après Serigne Mountakha Mbacké, c’est Serrigne Mbaye Sy Mansour qui enjoint à son tour ses disciples, à refuser qu’on se serve d’eux comme arme pour créer la discorde entre les deux plus grandes communautés musulmanes du Sénégal (Tidiane et Mouride). "N’acceptez jamais que quelqu'un profite des tarikhas pour semer la discorde entre elles. Chacun doit avoir la possibilité de faire son choix, de le conserver. Et permettre à l’auteur de faire le sien, de s’en approprier, d’être soutenu dans ce choix sans jamais être inquiété", a-t-il lancé selon ses propos rapportés par l’As.



D’après le journal, il s’exprimait samedi lors d'une cérémonie religieuse à la Sicap Liberté 3. "Nous sommes conscients de l’importance et l’attachement des Sénégalais aux confréries, mais que personne n’en fasse une arme pour combattre qui ce soit ou règler des comptes", a insisté le Khalife général des Tidianes. Il a terminé son discours par dire sa manière de voir les choses et le comportement qu’il ne compte abandonner pour rien au monde.



"Me concernant, je ne m’attaquerai à aucune tarikha ni ne lui manquerai de considération. J’ai fait mon choix confrérique et j’accepte le choix de chacun ", dira-t-il.