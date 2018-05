Serigne Mbaye Sy Mansour à ses détracteurs : « Je ne réponds pas aux commérages »

Serigne Mbaye Sy Mansour a réitéré samedi dernier, son soutien indéfectible au Président Macky Sall. Le Khalife général des Tidjanes a cependant précisé qu’il ne fait pas de la politique comme le lui reprochent certains sur les réseaux sociaux. « Il n’est pas le premier et ne sera le dernier président de la République du Sénégal. Sa singularité, c’est qu’il a de l’estime pour moi. Il me soutient. Malheureusement, on a souvent tendance, dans ce pays, à cataloguer les guides religieux, en les accusant de faire de la politique », a-t-il dit.



Le marabout s’exprimait lors de la lors de la Ziarra annuelle de Khombole, selon L’Observateur. Il dit assumer ses prises de prosition en faveur du Président Macky Sall et se dit quitte avec sa conscience qui, indique-t-il, est son « seul tribunal ». «Quand je pose un acte que je ne devais pas, je suis le premier à faire mon introspection. Par contre, quand je n’ai rien à me reprocher, je ne m’occupe pas de ce que les gens racontent. Je ne perds pas mon temps à écouter des commérages. Je ne crois qu’en Dieu, pas aux hommes », dira-t-il.



Il a exhorté les fidèles à avoir de bons comportements et à s’inspirer des enseignements de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine