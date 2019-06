Serigne Mbaye Sy Mansour aux journalistes: « Qu’Allah Le Tout-Puissant vous aide à dire la vérité » Le Khalife général des tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ne rate aucune occasion pour sermonner les médias. Le journal EnQuête rapporte, il a consacré avant-hier en marge de la prière de l’Aïd El Fifr, une partie de son sermon à l’exercice du journalisme au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

Le guide religieux a en effet, appelé les hommes de médias l’impératif de dire la vérité, afin de préserver la paix et la concorde nationale. « Le métier de journaliste nécessite beaucoup de responsabilités. Vous ne devez pas jouer avec. Car ce que vous dites est véhiculé à travers le monde entier. Tout ce que vous dites dépasse nos frontières. C’est pourquoi il faut dire les choses telles qu’elles sont et avec précision. Et vous ne devez pas en rajouter. Puisse Le -Tout6Puissant vous éclaire. Qu’il change vos cœurs et vous mette sur le chemin de la vérité. Certes, vous faites un bon travail. Mais je prie Dieu pour qu’il vous vienne en aide », déclare.

Poursuivant son sermon note le journal, le successeur de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, recommande aux hommes de média d’arrêter les montages et de relater les faits tels qu’ils se sont déroulés. « Vous devez arrêter les montages qui ne sont fondés sur rien. Cela peut gâter votre réputation et vous mènera nulle part dans votre carrière. Dites la vérité, quoi que cela vous coûte. Cela peut déranger, mais c’est tout le sens et le fondement même de votre travail » , conseille-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos