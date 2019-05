Serigne Mbaye Sy Mansour: « les Sénégalais sont têtus et anarchistes »

Le khalife général des Tidianes a donné sa bénédiction au nouveau ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, rapporte le quotidien Les Echos.



Serigne Mbaye Sy Mansour, a demandé, à son hôte, en visite dans la capitale de la Tidianiya, de ne pas fléchir dans sa démarche : « si vous vous engagez à désencombrer toutes les rues occupées de manière anarchique, certes, les gens vont parler, crier et battre le macadam. Mais cela ne doit pas vous faire fléchir. Il faut aller jusqu’au bout. Il faut une rééducation des populations. Les populations sont têtues et anarchistes. Et ce genre de choses doivent être gérées avec fermeté et rigueur».



Le guide religieux a aussi, déploré l’insalubrité dans le pays, qui n’est pas pour honorer Dieu. « Beaucoup d’endroits sont sales au Sénégal. Ce qui n’est pas une situation propice pour adorer Dieu. Il s’y ajoute que, quand il n’y a pas d’hygiène, les populations ne sont pas en bonne santé », a-t-il confié.

