Serigne Mountakha Mbacké Bachir a reçu le président Abdoulaye Mamadou Guissé le leader du parti politique Fulla ak Fayda ex membre de Yewwi Askan wi Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Ce jeudi 7 juillet 2022 dans une atmosphère teintée d'émotion, le khalife général des mourides m'a réservé une audience mémorable en ma qualité de président du parti politique Fulla ak Fayda.

Également en tant que talibé de Mame Thierno Diouf Lambaye, voici mes premiers mots face au guide suprême du Mouridisme Al Mountakha : " Je suis venu auprès de vous solliciter des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde entier face aux urgences de l'heure découlant de la longue épreuve du Covid-19, et de la guerre actuelle en Ukraine qui n'ont épargné aucun secteur d'activité. Notre parti politique Fulla ak Fayda a quitté Yewwi Askan Wi pour plusieurs raisons, mais le plus important est dans l'action de se conformer à vos vœux de paix, de stabilité nationale seuls gages pour un développement durable.

Je sollicite encore, et pour toujours vos prières pour un Sénégal apaisé à la suite des manifestations mortelles malheureusement de 2021 à aujourd'hui.

Nous avons quitté Yewwi Askan Wi pour bâtir avec nos compatriotes soucieux, de votre Appel à la paix au travail, et respectueux des fondements sociologiques et religieux qui fécondent la culture de la nation sénégalaise.

Ici à Touba Darou Miname, dans la cité bénie de Dieu, je suis venu accompagné d'une forte délégation et à la tête de laquelle ma propre mère, mes épouses, mes enfants, et ma famille politique.

Pour terminer, je vous présente la carte de membre de notre parti Fulla ak Fayda, et je vous demande de la tenir entre vos mains pour l'éternité.



Prenant la parole Serigne Mountakha Mbacké Bachir m'a dit toute sa satisfaction de la décision sage prise par crainte à Allah le seul qui a le destin de tous entre ses mains. Le khalife général des mourides m'a donné la garantie des lendemains meilleure avec cette démarche pacifique que vous ne regretterez jamais.



Le guide m'a donné des conseils pour l'avenir de notre formation politique le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda, et a insisté sur une phrase :" le meilleur cadeau de Dieu c'est la vie. Eloignez vous des chemins de ceux qui veulent accéder à tout par la violence, et surtout la perte de vies humaines.



Fait à Touba le 7 juillet 2022



Pour le parti

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé Fulla ak Fayda.





