Serigne Moustapha Sy avertit l'Etat et charge "Capitaine" de poursuivre sa mission comme... Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Octobre 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Le responsable moral du dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidat chaleureusement accueilli par ses disciples qui, certains d'entre eux, ont passé la nuit, d'autres sont revenus tôt le matin pour le dernier rendez-vous avec leur guide spirituel qui marque la clôture du Gamou. Il dénonce fermement le comportement de l'Etat et lui fait savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Pour conclure, il rappelle à son fils héritier Mame cheikh Ahmed Tdiane Sy capitaine de prendre rigoureusement sa responsabilité dans ladite mission, et lui rendre la dette, comme il avait fait avec son père Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum...



