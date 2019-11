Serigne Moustapha Sy toutes griffes dehors : « que Macky Sall arrête les provocations… Il doit faire très attention » Serigne Moustapha Sy est resté égal à lui-même. Le leader des Moustachidines, a livré un discours très acerbe, hier, au champ de course de Tivaoune à l’occasion du Gamou 2019.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 07:28

« Macky Sall doit faire très attention. Il doit savoir que les tarikhas ne se limitent pas aux khalifes généraux. Qu’il sache que le khalife des Tidianes ne dirige qu’une partie des Tidianes », a dit Serigne Moustapha Sy.

Et de poursuivre, « qu’il arrête les provocations, lui et son ministre de l’Intérieur. Quand j’arrivais, des agents m’ont arrêté sous prétexte que mes voitures disposent de feux antibrouillard. Je l’avais déjà prévenu et sa voiture a pris feu. Qu’il fasse attention ».

Très en verve, Serigne Moustapha Sy enchaîne, « je demande au chanteur Youssou Ndour de reprendre son tube ‘’Combine beurré’’, parce qu’il y a trop de combines actuellement dans ce pays ».

A propos du Gamou qu’il tient au champ de course, il martèle : « ce Gamou continuera, parce que c’est un ndiguel de Serigne Cheikh »



