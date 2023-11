Serigne Saliou Dia (coach U17) : « C’est un match de très haut niveau ! » Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Novembre 2023 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est un sélectionneur assez fier et satisfait de la prestation de son équipe, qui s’est prononcé à l’issue de la victoire du Sénégal (2-1) sur l’Argentine, ce samedi. Un bon départ dans la coupe du monde des U17 qui bat son plein en Indonésie. Serigne Saliou Dia, a beaucoup apprécié la determination et l’abnégation des Lionceaux qui ont fait preuve de caractère d’après lui. « Je suis très content des gosses. Ils ont livré le match qu’ils devaient faire. C’est un match de très haut niveau ! Il fallait être très fort mentalement. On avait en face de nous une excellente équipe de l’Argentine avec un effectif très organisé et agressif. Il fallait qu’on soit très fort et très solide et les grosses l’ont réussi. On avait la possibilité de mettre deux ou trois buts. Malheureusement, on a encaissé ce but en fin de match. Il faut les féliciter... » En dépit de la grande nervosité affichée par les sénégalais qui se sont rendus coupables de plusieurs fautes, le coach sénégalais a préféré relativiser et mettre l’accent sur les points à améliorer. En outre, il a reconnu avoir clairement demandé à ses joueurs de privilégier le jeu long, à un moment donné de la rencontre, pour sauter la première ligne adverse. « C’est une tactique défensive qu’on a voulu mettre en place. L’Argentine voulait sortir et contrôler le jeu. Donc, il fallait qu’on se rapproche très vite pour faire avancer notre bloc médian. C’est normal que l’Argentine ait des temps forts, c’est une très bonne équipe… » Pour leur seconde sortie, les champions d’Afrique seront en face de la Pologne, le mardi 14 novembre à 9h00 Gmt.

