Serigne Saliou Thioune : « Cheikh Béthio avait déjà fait ses adieux avant de quitter le Sénégal pour la France »

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Invité sur le plateau spécial de Dakaractu en hommage au défunt guide des « Thiantacones», Serigne Saliou Thioune Ndiouroul, fils du défunt, a souligné que Cheikh Béthio avait déjà fait ses adieux avant de quitter le Sénégal pour la France.



En effet, le Cheikh était en assemblée avec ses disciples pour leur faire part de son voyage en direction de la France pour y effectuer un contrôle médical, en compagnie de sa femme Sokhna Adja Saliou.



À en croire Serigne Saliou Thioune Ndiouroul, « c’était un ‘’au revoir’’ de sa part, car on ne l’a plus revu jusqu’à son retour… ». Toujours selon lui, « le Cheikh savait qu’il allait partir ».













Kritik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos