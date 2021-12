Service de Neurologie de l’hôpital de Fann : Inauguration mardi prochain de la maison des Accompagnants offerte par la Fondation Sonatel

Sous sa présidence, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et le Président du Conseil de la Fondation Sonatel, Monsieur Sékou Dramé procèdent à l’inauguration de la maison dite des « des accompagnants » offerte par la Fondation Sonatel, ce mardi 07 décembre 2021 à 10 heures au niveau du service de Neurologie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHU) à Dakar.



Cette « maison » est un édifice d’accueil et de d’hébergement des accompagnants des patients hospitalisés au service de Neurologie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHU).