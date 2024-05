Services Cloud d’Amazon Web Service: Sonatel et Amazon Web Services (AWS), signent un contrat de partenariat Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 00:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour offrir au Sénégal et à l’Afrique de l’Ouest, les services Cloud d’Amazon Web Service, Sonatel et Amazon Web Services (AWS) ont signé un contrat de partenariat pour installer une infrastructure locale à Dakar. Il s'agit d'un " accord stratégique sous-régional, pour le déploiement d’une infrastructure locale appelée “AWS Wavelength” au Sénégal. Le contrat de partenariat relatif à ce déploiement, a été annoncé officiellement ce 29 mai 2024, au Gitex Africa qui se tient à Marrakech, en présence de M. Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel. La Wavelength est une plateforme flexible, robuste et particulièrement performante, permettant aux entreprises l’accès, avec le cloud d’AWS, à des applications diverses et riches dans un environnement local, sécurisé et avec un temps de latence très faible. L’hébergement des données se fera sur un datacenter certifié Tiers III+ de Sonatel à Dakar, dans le respect total des standards les plus stricts en termes de fonctionnement cloud et de connectivité à l’Internet", a-t-on lu dans le communiqué.





Selon M. Sékou Dramé : « C’est pour le groupe Sonatel l’opportunité d’introduire, avec des infrastructures installées en Afrique de l’Ouest, les services Cloud d’AWS pour le marché Entreprise et pour les besoins gouvernementaux, avec des niveaux de service correspondant aux standards très élevés d’AWS. C'est également une belle opportunité pour Sonatel d’accélérer sa propre transformation digitale avec un usage en interne de la technologie d’AWS. Nous prévoyons, avec AWS, de porter ce projet à grande échelle dans toute la sous-région en nous appuyant dans un premier temps sur les opérations du groupe Sonatel. »



" Grâce à AWS Wavelength, toutes les entreprises et organisations de l’Afrique de l’Ouest peuvent déployer à un coût abordable et dans un délai record des applications professionnelles ayant des exigences strictes en termes de stockage, d’hébergement des données ou de latence. Il s’agit notamment des acteurs du secteur public, de la finance, de la santé, du gaming, entre autres que Sonatel et AWS pourront accompagner dans leur projet d’innovation, de sécurisation, d’analyse de données et de migration IT. En effet, les infrastructures nationale et internationale de connectivité très haut débit du Groupe Sonatel bâties depuis plus de 35 ans, ainsi que l’investissement continu dans les compétences sur le cloud, la cyber sécurité et la transformation digitale, confèrent à ce partenariat une base stratégique solide et pérenne", a-t-on ajouté.



" La création et le renforcement d’un écosystème de valeur autour des services Cloud EC2 d’AWS nécessitera la mise en place, en lien avec Sonatel, d’une stratégie de développement du capital humain par la formation, le mentoring et la certification des experts de la sous région.

Ce partenariat représente une avancée majeure dans le secteur des services virtuels. Il concrétise la première implantation de Amazon Web Services (AWS) en Afrique de l’Ouest, après leur seul point de présence sur le continent en Afrique du Sud. Depuis plusieurs années, les équipes de Sonatel et de Amazon Web Services (AWS) n’ont ménagé aucun effort pour l’aboutissement de ce partenariat qui a pour principal objectif de combiner l’ensemble de nos forces afin d’accélérer significativement la transformation digitale et la réduction de la fracture numérique.

Sonatel a l’ambition de devenir un partenaire de référence d'Amazon Web Services (AWS) afin d'accompagner les clients souhaitant utiliser les services cloud, à travers ces nouvelles infrastructures".

