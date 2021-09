Services d’hébergement et de restauration : Baisse de 3,2% des prix de production au 2ème trimestre 2021

«Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont baissé de 3,2% au deuxième trimestre 2021, comparés à ceux du trimestre précédent. Ce repli est principalement imputable au recul des prix de production des services d’hébergement (-3,2%) et de restauration (-3,0%) », renseigne l’Ansd. En référence à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont repliés de 1,1%. En revanche, ils ont progressé de 0,5% sur les deux premiers trimestres de 2021, comparativement à la période correspondante de 2020.



En variation trimestrielle, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont baissé de 2,3% au deuxième trimestre 2021. Cette réduction découle principalement de la diminution des prix des activités comptables (-6,4%) ainsi que ceux d’architecture et d’ingénierie (-4,7%). Comparés à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont chuté de 0,6%. En revanche, ils ont augmenté de 0,7% sur le premier semestre 2021, par rapport à ceux de la même période de 2020.



Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services immobiliers ont baissé de 1,7% au deuxième trimestre 2021.

Cette évolution fait suite à la baisse des prix des services de location immobilière et activités sur biens propres (-1,7%). En variation annuelle, les prix des services immobiliers ont également chuté de 1,7%. Rapportés à ceux de la période correspondante de l’année précédente, les prix moyens ont reculé de 0,9% sur les deux premiers trimestres de 2021.



