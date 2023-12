Services de soutien et de bureau : Le chiffre d’affaires en hausse de 3,7% au troisième trimestre 2023

L’agence note que ce résultat découle de la progression des chiffres d’affaires des activités d’« enquêtes et sécurité » (+21,1%), de soutien aux bâtiments (+19,3%), des agences de réservation et voyagiste (+6,4%) et des activités liées aux ressources humaines (+0,9%).



Cependant, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir que le chiffre d’affaires des activités de location et location-bail s’est replié de 21,4% sur la même période.

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau s’est accru de 7,5%, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente.

