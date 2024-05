Services financiers numériques dans l’Umoa : L’interopérabilité attendue courant 2024

Jean-Claude Kassi Brou s’exprimait à l’ouverture de la première réunion, pour le compte de l’année 2024, du Groupe consultatif régional pour l’Afrique sub-saharienne (Gcr-Ass).



Il a indiqué que « la Bceao envisage de démarrer cette année la phase opérationnelle de sa plateforme interopérable pour assurer les paiements instantanés dans l’Union monétaire Ouest africaine (Umoa)



Il a également rappelé la Bceao a modernisé le cadre réglementaire sur les services de paiement pour mieux encadrer les activités des FinTech de paiement.



Le Groupe consultatif régional pour l’Afrique sub-saharienne est l’un des six groupes consultatifs régionaux mis en place par le Conseil de stabilité financière (Financial stability board) pour renforcer la mise en œuvre de ses missions à l’échelle mondiale.



Créé en 2009 par les gouvernements des pays membres du G20, le Conseil de stabilité financière joue, selon le gouverneur de la Bceao, un rôle crucial dans la promotion de la stabilité financière mondiale.



Il a rappelé ainsi que « le Conseil de stabilité financière coordonne les activités des autorités nationales et internationales et met en œuvre des réformes pour prévenir les crises financières futures ».



« Cette première rencontre de l’année 2024 du Groupe consultatif offre aux différentes parties prenantes l’opportunité de faire le point et d’échanger sur plusieurs thèmes importants qui impactent la stabilité du système financier de nos juridictions respectives », a expliqué enfin Jean-Claude Kassi Brou.



Bassirou MBAYE



