Services redéployés de Le Dantec: Dr Marie Khemesse Ngom satisfaite de la prise en charge des patients

En visite dans les différentes structures sanitaires abritant les services redéployés de l'Hôpital Aristide le Dantec, madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a pu apprécier l’état d’avancement du déménagement.



En tournée entre l’hôpital Dalal Jamm, le hangar des pèlerins, le centre de santé de Ngor, l’hôpital militaire de Ouakam et l’hôpital Abass Ndao, elle s’est dit satisfaite par le fait que les patients soient bien pris en charge, et une installation des services qui suit son cours de la façon la plus normale.