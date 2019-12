Ses chantiers bloqués par la DSCOS : le maire de la Patte d’Oie dénonce et interpelle les autorités

Le maire de la Patte D’oie est très remonté contre la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos). Cette dernière selon ses explications aurait bloqué ces chantiers en cours au niveau de la façade du Centre de Santé Nabil Choucair. Banda Diop a exprimé son amertume sur Facebook après une interpellation des riverains de cette espace. « Je partage avec toutes les populations ce mal vivre dont les raisons me dépassent. Je vous fais un laïus de ce projet. Le lancement a été présidé par le ministre Diéne Farba Sarr depuis janvier 2019. Il y’a eu une convention État -Collectivité-Privé, un avis de l’AGEROUTE, un dévoiement du réseau avec autorisation de l’ONAS et une délocalisation du garage de taxi en collaboration avec CETUD. Seulement, grande a été notre surprise de recevoir un acte administratif d’arrêt des travaux de la part de la DSCOS », s’est-il plaint.



Ce qui bouleverse Banda Diop c’est qu’après cette décision de la Dscos, le lieu est occupé par les marchands ambulants et les chauffeurs qu’il avait lui-même déguerpi. « Aujourd’hui c’est regrettable de voir que ce site renoue malheureusement avec l’anarchie. C’est désolant tout ce désordre », regrette-il. Non sans interpeller les autorités au plus haut sommet à réagir face à cette situation.



