Setal Sunu Reew – 8ème édition : Le Président Diomaye attendu à la Cité Comico, dans la banlieue ce samedi

XALIMANEWS- Les habitants de la cité Comico (Coopérative militaire de construction), un quartier de la commune de Yeumbeul nord, dans le département de Keur Massar, essentiellement habitée par des familles de militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers va abriter samedi le lancement de la première édition de l’année 2025 de la Journée nationale de mobilisation citoyenne. Cette […] XALIMANEWS- Les habitants de la cité Comico (Coopérative militaire de construction), un quartier de la commune de Yeumbeul nord, dans le département de Keur Massar, essentiellement habitée par des familles de militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers va abriter samedi le lancement de la première édition de l’année 2025 de la Journée nationale de mobilisation citoyenne. Cette 8ème édition de Setal Sunu Reew sera présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye dans ladite Cité.

« Ce matin, j’ai envoyé un message dans notre groupe de discussion WhatsApp pour demander aux délégués de quartier de mobiliser les populations pour accueillir samedi, le Président de la République », a confié à l’APS Papa Ibrahima Fall, un des six délégués de quartier de la cité Comico. La cité Comico compte environ 450 maisons, réparties entre six quartiers (série A, B, C, D1, D2 et E) pour près de 2000 habitants, a indiqué M. Fall, délégué de quartier de la Série E. Militaire, retraité en 2009, il exerce ces responsabilités depuis 2010.



