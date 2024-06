Setal Sunu Réew : Matar Bâ, maire de Fatick a répondu présent à l'appel du président Diomaye Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

La journée d'investissement humain, « Setal Sunu Réew » lancée par le Chef de l'Etat a aussi été vécue à Fatick. Ainsi en réponse à l'appel du président de la République Bassirou Diomaye Faye le maire de la ville, l'ancien ministre des Sports a répondu favorablement à cet appel citoyen. Malgré qu'il soit du parti déchu, l'Apr reversé dans l'opposition, Matar Bâ a été accompagné dans cette initiative citoyenne par le secrétaire d’Etat Chérif Diouf et de Madame le Gouverneur. Dans une note envoyée à la presse, il signale que " nous avons lancé les opérations de nettoyage devant la mairie. Volontaires, associations locales et fonctionnaires ont nettoyé les rues ensemble. J'ai souligné l'importance de cette initiative pour la salubrité et l'esprit communautaire. La journée s'est terminée par des discours encourageants, les habitants de Fatick se sont engagés à continuer ces efforts" laisse-t-il entendre.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Setal-Sunu-Reew-Matar-Ba...

Accueil Envoyer à un ami Partager