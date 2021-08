Sexe, alcool, chantage et extorsion de fonds: Sous les jupons des "filles du Proc" Kritik a semblé prendre prétexte sur les récurrentes affaires qui concernent des filles à peine sorties des langes. Pour ne pas citer l'ex chanteuse de Sen Petit Gallé qui, en moins de deux temps trois mouvements est au coeur d'une affaire de sexe, de chantage, de concubinage entre autres délits.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

Le journal lance un avais aux amateurs de chair fraîche. Les nymphes , à peine sortie de l'âge de la puberté, tiennent le haut du pavé dans les nuits dakaroises et même dans d'autres régions les plus "chaudes".



Belles à damer un Ayatollah, identifiables par leurs tenues osées et aux couleurs vives qui attirent, elles squattent milieux feutrés à la quête d'un ou des partenaires friqués.



Mais, le danger qui les guette est aussi plus grand que ceux qui les côtoient car la plupart d'entre elles n'ont pas encor atteint l'âge de la majorité.

