Sextape avec Baltasar : 5millions offerts à celui qui publiera la vidéo de….

Dans l'affaire Baltasar, la somme de 5 millions de FCFA a été promise à toute personne qui publiera la vidéo de cette personnalité publique qui n'est autre que la coach Hamond Chic. Sur sa page Facebook, la dame Caviar a elle-même défié ses détracteurs, en réagissant à ces rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des relations avec l'homme d'affaires équato-guinéen. « Je donne 5 millions de FCFA à celui qui met ma vidéo. On veut les preuves, pas de bavardages inutiles. Vous avez 24h« , a-t-elle publié. Pour l'histoire, une femme est intervenue dans un panel sur TikTok et a fait de graves révélations. Elle a confié que Baltasar a eu un lien avec Emma Lohoues, ainsi que Stéphanelle Bachelor. Elle s'est exprimée en ces termes : « Baltasar avait dit qu'il avait besoin de Stéphanelle et d'Emma Lohoues. Ils se sont croisés. Il y avait 10 millions pour Emma Lohoues et 5 millions pour Stéphanelle. Les deux se sont croisées là-bas. Il y a la vidéo d'Emma Lohoues seule avec Baltasar et une autre vidéo avec une conquête du monsieur. Il y a aussi une vidéo de Stéphanelle et Baltasar« . Et comme si cela ne suffisait pas, elle a également mentionné la coach Hamond Chic dans cette affaire. Elle a ajouté : « Moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est de voir la coach Hamond Chic. C'est surtout ce qui m'a choquée. Il y a une vidéo dans laquelle on la voit en train de s'amouracher avec une conquête de Baltasar. C'est dégueulasse« .



