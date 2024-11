Sextape, l’artiste camerounaise Mani Bella sans gants : « Merci, mon frère Baltazar… »

XALIMANEWS- L’affaire Baltazar en Guinée Equatoriale semble être venue résoudre un problème dans la société. C’est ce que soutien Mani Bella. L’artiste camerounaise dans un commentaire propre à son style, souligne que cette affaire est venue prouver que les ‘femmes modèles’ ne sont pas toujours ce qu’elles semblent. La chanteuse Bikutsi remercie donc le cadre […]

XALIMANEWS- L’affaire Baltazar en Guinée Equatoriale semble être venue résoudre un problème dans la société. C’est ce que soutien Mani Bella. L’artiste camerounaise dans un commentaire propre à son style, souligne que cette affaire est venue prouver que les ‘femmes modèles’ ne sont pas toujours ce qu’elles semblent.

La chanteuse Bikutsi remercie donc le cadre de l’administration équatoguinéene qui a couché avec de nombreuses femmes dans son bureau. La divulgation de cette vidéo sur les réseaux sociaux fait tomber le mythe des femmes modèles qui travaille derrière les bureaux selon Mani Bella.

» Merci mon frère BALTHAZAR…

Tu viens de prouver au monde entier que ce n’est pas parce qu’une femme travaille derrière un bureau, porte les kaba et les ensembles tailleurs avec des coiffures normales chaque jour qu’elle est digne, de bonne moralité, fidèle et « épousable »!

Les femmes avant gardistes comme moi souffrent trop depuis des années avec des préjugés à cause de notre surexposition, notre type de travail et nos styles vestimentaires alors que la réalité est souvent autre!

Je te félicite. Et je félicite également tous tes semblables qui font le même travail dans d’autres bureaux à travers le monde !

Ngnassez moi les bureaucrates mariées là copieusement et, mettez aussi bien leurs « bokdellerie » aux yeux de tous.

Bravooooooooo??????????

Et que le commun des mortels continue de croire que aujourd’hui, l’habit fait encore le moine !?

Excellente journée famille ???

Je suis très nerveuse aujourd’hui. Les impolis passez tranquillement. Merci d’avance !? »

Source : https://www.xalimasn.com/sextap-lartiste-camerouna...