Sextapes tournées le jour de la Korité / l'une des filles identifiées révèle: "Nous avons été droguées"

L’une des filles identifiées dans quelques unes des 16 sextapes tournées lors de la fête de Korité a brisé le silence. La jeune adolescente, résidant à Pikine, dont on taira le nom, avoue avoir été droguée.



Les images d’elle et de quelques-unes de ses copines ont fait le tour des réseaux sociaux.



Revenant sur les faits, elle raconte avoir rejoint des amis dans un appartement afin de passer des moments de convivialité autour d’un dîner. Sauf qu’une fois sur place, ils ont fumé et consommé des substances qui les ont rendues inconscientes et manipulables elles et ses copines avant d’ être filmées dans des positions pas du tout catholiques.



Seneweb.