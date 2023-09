Sextorsion : Il soutire 800.000 francs Cfa à un commerçant qu’il a filmé nu

Alpha Ibrahima D. s’était fabriqué une fausse identité sur Facebook afin de tromper son monde. Se faisant passer pour une femme, à l’aide d’un faux profil, le mis en cause proposait à des hommes des appels vidéos sensuels contre 10.000 francs. C’est dans ces circonstances que Amdy N., commerçant établi à Ziguinchor, est tombé dans son piège.



Après avoir filmé le sexe du malheureux, Alpha Ibrahima lui a réclamé de l’argent pour ne pas divulguer la sextape sur la toile. Depuis, il soutirait des montants à sa victime qui lui a remis au total 800.000 francs Cfa. Le maître-chanteur aurait par la suite mis les vidéos à la disposition des membres de sa bande, en l’occurrence les nommées Ndiaye D., Toutou K. et Sokhna G., lesquelles sont très actives dans la prostitution en ligne, relate "Rewmi".



Désemparé, Amdy a déposé une plainte contre X à la Section de Recherches le 28 juillet 2023. Au cours de leurs investigations, les gendarmes ont appris que les mis en cause vivent dans un appartement sis à la Cité Mixta. C’est ainsi qu’ils se sont rendus sur les lieux pour procéder à l’arrestation du quatuor. La perquisition de l’appartement s’est soldée par la découverte d’une centaine de préservatifs, de trois lubrifiants et trois portables de marques diverses.



À l’interrogatoire, Alpha Ibrahima a reconnu avoir filmé la vidéo dans laquelle le plaignant exhibait son sexe. Ndiaye D. a renseigné avoir loué l’appartement à 150.000 francs Cfa le mois, pour y mener ses activités de prostitution. Ainsi, elle a déclaré avoir hébergé Alpha Ibrahima pour sa sécurité et celle de ses amies. Célibataire et mère de deux enfants, Ndiaye D. a ajouté qu’elle exerçait aussi le proxénétisme . Les filles qu’elle recrutait, lui versaient 50.000 francs la semaine.



Toutou K. a indiqué qu’elle remettait quotidiennement 10.000 francs à Ndiaye D. Toutefois, les trois dames ont affirmé qu’elles ne savaient rien de la vidéo pornographique qu'Alpha Ibrahima D. utilisait pour soutirer de l’argent au plaignant. L’enquête a révélé qu'Alpha Ibrahima menaçait également de diffuser les images obscènes d’un émigré vivant en Espagne. Sur ce, ce dernier lui a envoyé 20.000 francs Cfa.



Cependant, les prévenus ont contesté les faits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, où ils ont comparu hier, pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention d’images contraires aux bonnes mœurs, extorsion de fonds et proxénétisme. Alpha Ibrahima n’a admis qu’avoir proposé des appels vidéos à des hommes moyennant 5.000 francs Cfa.



Divorcée et mère de quatre enfants, Sokhna G., 37 ans, a allégué qu’elle était de passage dans l’appartement pour préparer à manger à Ndiaye D. Ce que celle-ci a confirmé. Prenant ses réquisitions, le parquet a sollicité un an ferme contre Alpha Ibrahima D. et six mois ferme à l’encontre de Toutou K. et Ndiaya D. S’agissant de Sokhna G., le représentant du Ministère public a requis sa relaxe. Me Iba Mar Diop et ses confrères ont, pour leur part, plaidé la relaxe de tous les prévenus qui connaîtront leur sort le 25 septembre prochain.