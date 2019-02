Seydou Guèye avertit Wade : « Tous ceux qui tenteront de s’opposer au vote, seront punis » La réponse du berger à la bergère. Suite à l’appel de Wade, hier, demandant à ses partisans de brûler les bulletins de vote, le porte-parole du gouvernement n’a pas tardé à réagir. Seydou Guèye annonce que l’Etat prendra toutes les dispositions pour empêcher de tels agissements.

Me Wade et ses partisans n’ont qu’à bien se tenir. Du moins si l’on en croit le porte-parole du gouvernement. Réagissant à la sortie de l’ancien président, Seydou Guèye s’est montré très ferme.



« Depuis qu’il est rentré, Wade ne cesse de défier l’Etat et les institutions », a-t-il d’abord déploré sur la RFM, ajoutant que « son attitude est indigne d'un ancien chef d’Etat ». Et d’avertir, « l’Etat mettra en œuvre tout ce que la loi permet pour empêcher de tels agissements. Tous ceux qui tenteront de s’opposer au vote, seront punis ».













Bachir Seck

