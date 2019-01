Seydou Guèye sur les menaces de l’opposition: "Ce sont des enfantillages, l’Etat prendra ses responsabilités"

Le porte-parole du gouvernement et de l’Apr (pouvoir), Seydou Guèye a qualifié d’ «enfantillages » les propos d’Amadou Sall. «Personne ne peut empêcher la tenue des élections. L’Etat prendra ses responsabilités pour la tenue des élections dans la transparence », a averti M. Guèye, en réponse au responsable du Parti démocratique Sénégalais (Pds). Ce dernier a indiqué sur les ondes de la RFM que le Pds ne va pas boycotter la présidentielle de 2019, mais qu’« il n’y aura pas d’élection » sans leur candidat, Karim Wade, définitivement exclu avec 20 autres candidats de la Présidentielle 2019.



«Nous sommes déçus. Nous pensions que pour une fois le Conseil constitutionnel dirait le droit. Mais c’était une dictée préparée. Toute ce qu’il adviendra sera de leur responsabilité. Nous n’accepterons pas cette ultime forfaiture contre Khalifa Sall. Advienne que pourra », a ajouté de son côté Aïssatou Fall, responsable des femmes de la coalition « Taxawu Sénégal » qui porte la candidature de Khalifa Sall.



Quelques heures avant la publication de la liste, les éléments de de police et la gendarmerie armés jusqu’aux dents ont pris position sur plusieurs endroits de Dakar. Aucun n’incident n’a été signalé à jusqu’à ce matin.



Par ailleurs, le Collectif des 25 candidats de l’opposition (C25) qui rejette la décision du Conseil constitutionnel, annonce une réunion ce lundi suivie une importante déclaration à la presse.

