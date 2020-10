Shallow, le nouveau trip musical signé Bingo Club Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

A chaque vidéo, Bingo Club, le projet pop et folk à géométrie variable de Martin Rousselot crée la surprise et nous emmène dans une nouvell...





Source : Bingo Club est de retour avec un nouvel extrait de son EP Separated, annoncé pour fin octobre sur le label Fuzo Music. Ce premier maxi a été mixé par Al Carlson (Weyes Blood, Jessica Pratt, Ariel Pink…) De vidéo en vidéo, Bingo Club nous entraine de par le monde dans sa quête psychédélique. On part aujourd'hui au Sahara avec la vidéo de Shallow.Source : https://www.podcastjournal.net/Shallow-le-nouveau-...

