Sheikh Alassane Sène: "Laissez Macky Sall finir son mandat et partir se reposer..." Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juillet 2022 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Le président de la coalition Naataangue Askan Wi, Sheikh Alassane Sène, à l'occasion de la Tabaski célébrée à Massalik Djinane, a exhorté le chef de l'Etat, Macky Sall, à finir en beauté son mandat et d'"aller se reposer pour laisser la place aux autres en 2024. Mais le tout dans le respect et l'apaisement car il ne sert à rien de le persécuter alors qu'il n'a pas encore fini son deuxième mandat", a-t-il souligné.



