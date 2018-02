« Si Karim Wade n'est pas candidat…Macky Sall ne le sera pas non plus... » (Mouvement Asskaw)

Le mouvement action de solidarité et de soutien à Karim Wade (Asskaw) est venu en masse pour dénoncer le régime du président de la République, Macky Sall. Pour le porte-parole de ce mouvement, Galo Tall, « Macky a confisqué plus de 2 000 000 de cartes électeurs. On lui demande de sortir les cartes. Nous ne voulons pas que le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye organise les élections. Nous disons non ».



Avant d’ajouter, « on note aujourd’hui de faux douaniers comme Macky a de faux militants. Les vrais militants sont sortis pour manifester contre ce régime dictatorial. Ce régime qui ne connaît ni la démocratie, ni l’intérêt du peuple ».



Asskaw a aussi exigé le retour du candidat Karim Wade et averti le président. « Nous rappelons au président de la République et nous l’avertissons. Si Karim Wade n’est pas candidat, lui, il ne le sera pas non plus. Nous allons poursuivre le combat jusqu’aux prochaines élections».



Il s’exprimait hier (vendredi), lors de la marche de l’opposition qui manifeste pour dire « niet au président de la République ».



Pour rappel, le mouvement Asskaw est un mouvement de soutien à Karim Wade.







