« Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession » Les choses ne se présentent pas bien pour l’économie sénégalaise. Aujourd’hui, l’essentiel de ses secteurs ont été fortement mis en mal par la crise de la covid-19. Le chef de l’Etat avertit même que le pays va entrer en récession si les choses continuent comme ça.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

« L’impact économique est énorme. Au cours des cinq dernières années, le Sénégal a connu une croissance annuelle de pas moins de 6,5%. Maintenant, même si tout se passe bien, la croissance sera de 1%. Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession. Cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré dans un entretien dans le "New York Times".



Sur l’impact assez faible de la covid-19 en Afrique, le chef de l’Etat déclare que les pays africains ont connu des épidémies dans le passé, plus récemment, Ebola et la méningite. Et donc, ils avaient déjà des aptitudes à faire face à ce type d’épidémie : « Nous avons donc développé la résilience de nos systèmes de santé et les gens ont l’habitude d’agir de manière décisive », a déclaré M. Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos