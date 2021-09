"Si j'étais le Colonel Doumbouya, je n'allais pas recevoir la CEDEAO"

Barthélémy Dias ne ménage pas la Cedeao. Le maire de Mermoz Sacré Cœur estime que l’organisation régionale ne joue pas réellement son rôle. Donnant son avis sur la situation en Guinée Conakry, avec la prise de pouvoir de la junte militaire, M. Dias note que la Cedeao devrait être en mesure d’anticiper les coups d’Etat en interdisant les chefs d’Etat de modifier leur constitution pour rester éternellement au pouvoir.



« Que la Cedeao arrête d’être un conglomérat de chefs d’Etat amorti. Ce n’est pas sérieux que la Cedeao refuse de se prononcer sur les tripatouillages constitutionnels », a-t-il déploré. Poursuivant, l’ancien parlementaire déclare que s’il était le Colonel Mamady Doumbouya, il n’allait pas recevoir la délégation envoyée par la Cedeao après le putsch.







« Ce qui s’est passé en Guinée ce n’est pas un coup d’Etat. C’est un retour à l’ordre constitutionnel. Je profite de votre tribune pour lancer un appel au président Mamady Doumbouya. D’abord, qu’il comprenne que le pouvoir doit être exercé de la manière la plus démocratique possible. Aujourd’hui, il n’y a plus d’institution en Guinée.



Alpha Condé n’avait même pas droit à la candidature. Aujourd’hui, la nouvelle forme de coup d’Etat ce sont les tripatouillages constitutionnels pour obtenir un troisième mandat. Ce n’est pas acceptable. Donc Je rejoins le président George Weah qui s’est concentré sur l’essentiel et a dit l’essentiel », a déclaré Dias-fils.

