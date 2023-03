Siaka Coulibaly, Coordonnateur résident Onu au Sénégal : « Faire de Dakar un des hubs de l’Onu en Afrique, à côté de Nairobi et Addis-Abeba »

Le Coordonnateur résident des Nations unies, en fin de mission au Sénégal, Siaka Coulibaly, s’est félicité, dans cette interview, de l’état de la collaboration entre les instances onusiennes et le Sénégal. Il a aussi loué les efforts du Chef de l’État Macky Sall qui exhorte le reste du monde à modifier son regard sur l’Afrique. […]

Vous arrivez au terme de votre mission à Dakar. Que retenez-vous de votre passage au Sénégal ?

Au terme d’une mission d’un peu plus de deux années au Sénégal, beaucoup de choses pourraient être dites, tant ces deux années ont été intenses et passionnantes. Le Sénégal est un pays fascinant à bien des égards. Il est riche par la diversité de ses cultures et de ses populations, riche par la beauté de ses paysages, mais surtout riche pour la paix, la sécurité et la stabilité que le pays a su préserver depuis son indépendance et qui en fait un modèle dans la sous-région. Je dois préciser que j’ai eu la chance d’avoir servi au Sénégal, il y a quelques années, alors que j’étais encore au Pnud. Durant mes deux années de service en qualité de Coordonnateur résident, une des choses qui m’ont le plus marqué, c’est le dynamisme de la jeunesse qui, à mes yeux, représente l’une des plus grandes richesses du pays. Nonobstant les difficultés, les jeunes font montre d’une résilience et d’une inventivité qui m’impressionnent et qui donne foi à un avenir prospère et durable pour le pays. À ce titre, le Système des Nations Unies soutient les différentes initiatives impulsées par le Gouvernement en faveur de la jeunesse, en élaborant une Stratégie Jeunesse des Nations Unies au Sénégal, adossée au Pse Jeunesse (Plan Sénégal émergent Jeunesse) et à l’Agenda en 2030, en droite ligne avec le programme présidentiel d’urgence pour la création d’emplois et l’insertion socio-économiques des jeunes et des femmes.

Des programmes sont aussi développés en faveur des femmes ?

Aux côtés des jeunes, les femmes montrent également un dynamisme exemplaire, en étant une force dans tout le tissu économique, qu’il convient également de saluer. Le Système des Nations Unies travaille beaucoup avec elles et nous avons eu le privilège de constater, à l’occasion de la mission conjointe que nous avons effectuée dans les régions de Saint-Louis et de Matam, les formidables résultats obtenus par les femmes productrices de riz de Ross Béthio, grâce au soutien de nos Agences. Il est, à mes yeux, très important que les femmes et les jeunes soient impliqués dans toutes les initiatives de développement mises en place par le Système des Nations Unies au Sénégal.

Finalement, au terme de ce séjour exaltant au Pays de la Téranga, le sentiment qui prévaut, c’est le privilège d’avoir servi dans un pays aux possibilités immenses, avec une jeunesse dynamique pleine de potentiels, qui augure un avenir très prometteur. Je peux dire aussi qu’au cours de ces deux années, j’ai observé une transformation structurelle de l’économie en cours, et qui, je l’espère, va aller de l’avant pour le bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais.

Comment appréciez-vous l’état de la collaboration entre le Sénégal et le Système des Nations Unies ?

Les Nations Unies et le Sénégal entretiennent des relations anciennes et privilégiées, marquées par le sceau de l’excellence, depuis l’adhésion du pays à l’Onu, le 28 septembre 1960, 5 mois après son accession à l’indépendance. Le système des Nations Unies au Sénégal, à travers ses 34 Agences, Fonds et Programmes, soutient le Gouvernement à réaliser ses priorités de développements, à travers son Cadre de Coopération pour le Développement Durable Uncf (2019-2023) en cours, et le nouveau Cadre de Coopération que nous sommes en train de bâtir avec le Gouvernement, qui va couvrir la période 2024-2028. Il est important de souligner que pour le Cadre de Coopération en cours, comme pour celui qui va suivre, c’est en étroite collaboration avec les différentes entités de l’État, qu’ils sont élaborés, pour épouser au maximum les priorités de développement du pays. Pour ce faire les différents Cadres de Coopération sont alignés avec le Plan Sénégal émergent (Pse) et à ses différents Plans d’actions prioritaires ajustés et accélérés.

Aussi, les 2000 personnes qui travaillent pour le Système des Nations au Sénégal, sont-elles déployées dans les différentes régions du pays, pour soutenir au quotidien les populations, en particulier les plus vulnérables, à travers divers projets, programmes et initiatives. L’Équipe Pays des Nations s’emploie à déployer son action en travaillant étroitement avec le Gouvernement central, mais concentre également beaucoup d’énergie à l’échelle locale, en créant une synergie avec les autorités territoriales, les collectivités et organisations locales, et surtout les populations, pour plus d’efficacité dans les interventions et un impact positif durable et résilient dans la vie des communautés.

Il faut également souligner qu’en vue de la préparation du prochain Cadre de Coopération, le Snu a organisé de larges consultations avec les organisations féminines, les organisations de jeunes, celles œuvrant en faveur de l’inclusion du handicap, le secteur privé, ainsi que les organisations qui œuvrent en faveur de l’environnement.

Les Nations unies accompagnent le processus de développement du Sénégal. Qu’est-ce qu’on peut retenir de leur contribution ces dernières années ?

La contribution du Système des Nations Unies, telle que formulée dans la coopération en cours, repose sur 3 priorités stratégiques, notamment une croissance économique inclusive durable ; accès aux services sociaux de base de qualité et protection sociale ; gouvernance, paix et sécurité. Entre autres secteurs, les interventions touchent le renforcement de la protection sociale, la création d’opportunités économiques, l’accès à des services intégrés de santé, la nutrition, l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement, mais également l’emploi, l’éducation ou encore la migration, la résilience face aux effets induits du changement climatique, etc.

Durant la crise de la Covid-19, nous avons contribué à la réponse nationale, à travers un appui technique, une surveillance épidémiologique, une mise aux normes des structures d’accueil, l’engagement communautaire, la communication et le plaidoyer sur les gestes barrières et la vaccination, mais également un appui logistique et une prise en charge des plus vulnérables, pour renforcer le Système de Santé.

L’autonomie des ménages, la situation des enfants, la résilience du système éducatif et la continuité des apprentissages, l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes, le respect des droits des femmes et leur autonomisation ont également été des priorités pour lesquelles les Agences des Nations Unies au Sénégal ont déployé d’importantes contributions en soutien au pays.

Le Gouvernement sénégalais s’est fixé l’objectif de relever le défi de la souveraineté alimentaire. Quel est votre avis sur la question ?

Le Système des Nations unies au Sénégal soutient le pays dans sa marche vers la sécurité alimentaire suite à différentes crises (Covid-19, guerre en Ukraine…). Plus de 600 organisations d’agriculteurs ont été soutenues, représentant près de 300.000 bénéficiaires dans les 14 régions du pays. De même, l’initiative « panier de la ménagère » a aidé 14.075 ménages en situation d’insécurité alimentaire dans 8 régions du pays. Le programme de cantines scolaires permet à 235.000 élèves de 1.261 écoles primaires publiques situées, pour la plupart, dans des zones rurales de 11 régions du Sénégal de bénéficier d’au moins un repas chaud nutritif par jour.

En outre, l’Équipe Pays soutient un ambitieux projet gouvernemental en cours qui vise à transformer et à renforcer le système agroalimentaire en appuyant la création de centres de transformation agroalimentaire intégrés et compétitifs dans le Sud, le Centre, l’Est, l’Ouest et le Nord du pays. Ces centres agropoles renforceront les chaînes de valeur des produits agricoles et réduiront la dépendance aux importations, grâce à une industrialisation durable et inclusive. Ces projets stimuleront l’emploi et contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable.

Le Sénégal a initié une véritable transformation structurelle, qui est en cours, à travers des réformes courageuses, et je suis convaincu que le pays est sur la bonne voie. J’en veux pour preuve les perspectives de croissance qui semblent plus favorables et devraient se situer autour de 10% en moyenne sur la période 2023-2024, grâce aux activités de production de pétrole et de gaz et de la mise en œuvre des priorités nationales de développement, à savoir la souveraineté alimentaire, la protection sociale et la paix et la sécurité.

Quelle importance revêt, à vos yeux, l’ouverture de la maison des Nations unies au Sénégal ?

Je viens de rappeler l’excellence des relations entre les Nations Unies et le Sénégal et le projet de la Maison des Nations unies, initié et mis en œuvre par l’État du Sénégal, en est le symbole le plus édifiant. Il faut souligner que le projet entre en droite ligne avec l’esprit de la réforme, que le Sénégal a soutenu et qui ambitionne de faire évoluer l’Onu, pour plus d’efficacité, comme le souhaite le Secrétaire général Antonio Guterres, quand il déclare : « Notre objectif doit être un système des Nations Unies pour le développement d’un XXIe siècle, davantage tourné vers l’humain que vers les procédures. Le véritable test de cette réforme se traduira par des résultats tangibles dans la vie des personnes que nous servons – et par la confiance de ceux qui soutiennent notre travail ».

D’ailleurs, cette vision entre parfaitement en résonnance avec l’appel du Président Macky Sall à donner un nouveau souffle au multilatéralisme fondé sur des règles, à travers une Onu plus forte et plus inclusive.

Aussi, la Maison Nation Unies va faire du Sénégal l’un des plus grands hubs de l’Onu en Afrique, à côté de Nairobi et Addis-Abeba, qui regroupera l’ensemble des Agences des Nations Unies, qu’elles soient régionales comme nationales. Elle permettra une meilleure coordination de l’action des Nations Unies au Sahel et pour toute l’Afrique de l’Ouest et même du Centre. Cette dynamique est d’autant plus importante que la situation sécuritaire dans cette partie du continent requiert une meilleure coordination des interventions et des approches intégrées et inclusives.

Conscient de l’importance d’une telle infrastructure pour les Nations Unies et le Sénégal, en ma qualité de Coordonnateur Résident, je me suis personnellement engagé, ces deux dernières années, soutenu par l’Équipe Pays des Nations Unies et en étroite collaboration avec le Gouvernement, pour que la Maison des Nations Unies soit opérationnelle le plus rapidement possible.

C’est d’ailleurs pour moi l’occasion d’exprimer la gratitude des Nations Unies à Son excellence Macky Sall et de le féliciter pour son leadership, notamment son plaidoyer pour agir ensemble en vue d’apaiser les tensions, respecter les droits humains, soigner la planète, réduire les inégalités persistantes Nord-Sud, et redonner sens au multilatéralisme.

Le Chef de l’État, Macky Sall, est en trai de mener un plaidoyer dans les grandes tribunes internationales pour une meilleure représentativité de l’Afrique au conseil de sécurité et l’octroi d’un siège à l’Ua au sein du G20. Qu’en pensez-vous ?

Le Président Macky Sall a incontestablement porté haut la voix de l’Afrique, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine. Grâce à son leadership, des avancées sont en train d’être faites et le regard sur l’Afrique est en train de changer dans le bon sens. Ses discours lors des 76e et 77e Assemblées générales des Nations Unies ont indubitablement été des moments forts durant lesquels il a porté au monde le message d’une Afrique prête à relever les défis, qui trouve des solutions à ses problèmes et qui est prête à assumer le rôle qui est le sien dans le concert des Nations ; une Afrique aux innombrables potentialités et solutions.

La représentativité du continent au Conseil de sécurité de l’Onu est également un enjeu important, que le Président Macky Sall a bien évidemment eu raison de porter, avec son homologue, le Président Cyril Ramaphosa, en plaidant pour que les Africains, qui font plus d’1,3 milliard d’individus, obtiennent, au moins, 2 places de membres permanents, ayant toutes les prérogatives des membres permanents actuels.

S’agissant du G20, le Président Macky Sall a également raison de plaider pour une meilleure représentativité de l’Afrique, quand l’on songe au fait que l’Afrique héberge plus de 15% des 8 milliards d’individus que compte désormais la planète ; une part qui va à coup sûr continuer à croître.

D’ailleurs, une revue des thématiques soulevées par le G20, montre que ces dernières ne peuvent pas être sérieusement traitées sans la voix de l’Afrique. Pour 2022, les questions d’insécurité alimentaire, de climat, d’énergies ou encore d’endettement ont occupé les discussions ; autant de crises qui touchent l’Afrique, mais aussi le monde, par ricochets, l’économie ou la migration. Par conséquent, je suis parfaitement en phase avec le Président Macky Sall, pour une gouvernance mondiale multilatérale.

Comment les Nations Unies collaborent-elles avec le Sénégal et les autres pays pour relever les défis de paix et de sécurité ?

Il est vrai que les crises multidimensionnelles qui secouent le monde et les enjeux géostratégiques ne manquent pas d’avoir des implications, en exacerbant une situation difficile au Sahel, en particulier sur le plan sécuritaire. Toutefois, il faut dire que beaucoup d’efforts ont été faits par les pays, appuyés par les Nations Unies et les autres partenaires au développement, et des avancées sont en train d’être faites sur le plan sécuritaire, mais également sur les questions de développement.

Au sein des Nations Unies, la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (Uniss), dirigée par le Sénégalais, Abdoulaye Mar Dièye, est en train de faire un important travail, à travers des programmes et initiatives qui touchent la gouvernance, la résilience et la sécurité. De manière plus globale, Uniss, appuyée par toutes les composantes des Nations Unies dans la sous-région et en collaboration avec les pays, est en train d’opérer un véritable changement de narratif sur le Sahel qui, contrairement aux clichés qui lui ont été longtemps associés, est une terre d’opportunités avec un grand potentiel de développement économique.

Le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas) fait également un important travail, en particulier à un niveau plus politique, notamment à travers une diplomatie préventive, ainsi que des initiatives de bons offices, de médiation et de facilitation des actions politiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Il est également à souligner la participation des 34 Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies, y compris les Agences et Représentations régionales du Système des Nations Unies, dans les initiatives de développement socioéconomiques en faveur des populations les plus vulnérables, tout en renforçant leur résilience.

Le Sénégal est, bien entendu, très engagé dans les différentes initiatives, en collaboration avec les Nations Unies et tous les partenaires, pour la raison évidente qu’il faut préserver le pays, qui constitue un havre de paix dans la région. Mais surtout parce que le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ont besoin du leadership du Sénégal pour faire face à tous les défis pressants.

Il faut rappeler que le Sénégal constitue un grand pourvoyeur de troupes pour les opérations de maintien de la paix et rien qu’au Mali, le Sénégal compte 1.300 soldats, gendarmes et policiers au sein de la Minusma.

Quel est votre dernier mot ?

Ce sont des mots de remerciements et de gratitude à son Excellence Macky Sall, à son Gouvernement, à l’ensemble du personnel des Nations Unies au Sénégal, au Secrétaire général de l’Onu, Monsieur Antonio Guterres et au Secrétaire général adjoint, madame Amina Mohammed, à tous les partenaires au développement, mais surtout le peuple sénégalais. Je formule mes vœux de réussite au nouveau Coordonnateur Résident, nommé par le Secrétaire général, Mme Aminata Maïga, en disant merci au Sénégal, pays à la Teranga légendaire.

Propos recueillis par Matel BOCOUM

Source : https://lesoleil.sn/siaka-coulibaly-coordonnateur-...